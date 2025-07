Eurodonne:Abodi ‘grazie Azzurre, rappresentato Italia al meglio’

agenzia

Il ministro per lo Sport, "avrebbero meritato molto di più"

ROMA, 23 LUG – “Un grazie profondo alle Azzurre per un Europeo nel quale hanno dato spettacolo e hanno rappresentato al meglio l’Italia. Avrebbero meritato molto di più, ma non sarà ‘l’ultimo minuto’ ad affievolire i sentimenti della nostra riconoscenza per quanto fatto e per come l’hanno fatto”. Così il ministro per lo sport e i giovani, Andrea Abodi, rende merito alla Nazionale femminile, uscita sconfitta agli Europei in semifinale contro l’Inghilterra ai supplementari. “Non mancheranno le più alte soddisfazioni e noi saremo sempre vicine a loro e al calcio femminile italiano, qualunque sia la sorte, ma sempre con onore”, ha detto ancora Abodi, su X.

