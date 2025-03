Euroindoor atletica: Dallavalle e Diaz, ancora salti in finale

agenzia

Altri azzurri qualificati, domani caccia alle medaglie

ROMA, 07 MAR – Sorride l’Italia agli Europei indoor di Apeldoorn. Dopo Larissa Iapichino, volata in finale del lungo, si qualificano anche Andrea Dallavalle (16.87), ed Andy Diaz (16.74) spendono un solo salto per l’ammissione alla finale del triplo di domani sera. Promozione alle semifinali per gli ottocentisti Catalin Tecuceanu (1:48.10) ed Eloisa Coiro (2:04.09), e per la quattrocentista Alice Mangione (52.20, di nuovo in pista stasera). Nelle semifinali dei 60hs, fine corsa per Giada Carmassi (8.04), Elisa Di Lazzaro (8.05) e Lorenzo Simonelli (7.60 e primo degli esclusi). Tra le finali in programma nella serata, quella del lungo con il bronzo olimpico Mattia Furlani. “Missione compiuta – le parole di Iapichino – la qualificazione è sempre lo scalino più difficile ma siamo riusciti ad aggiungere anche questo tassello. Tecnicamente i miei salti sono stati discreti, ma di difficile c’è stata la tensione del primo turno, con soli tre tentativi. Domani ce ne sono sei per tutte, si può osare e trovare le misure anche se qualche dettaglio non dovesse andare. Sono molto più serena di altre volte”. “Sarà una gran finale – dice Diaz – dura, con Andrea ma anche con il tedesco Hess. Oggi bene al primo salto, quindi siamo tranquilli, riposati, domani si spinge, si va ‘a cannone’. Andiamo per il podio. I problemi fisici degli ultimi tempi sono superati, anche per questo mi sento rilassato”. “La cosa più difficile non è fare la misura una volta, come successo ad Ancona – sottolinea Dallavalle – ma riconfermarsi. Bello ripetersi con la maglia azzurra, ci tengo particolarmente e voglio onorarla nel modo corretto. Oggi la legge era qualificarsi con un solo salto: sono contento di non essere diventato un fuorilegge. Domani è Italia-Germania: di solito abbiamo bei ricordi calcistici…”.

