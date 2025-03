Euroindoor atletica: Dosso ‘volevo questo oro, l’ho conquistato’

agenzia

La campionessa dei 60m: 'Lavoro di squadra sta dando frutti'

ROMA, 09 MAR – “Sono felice, lo volevo e l’ho conquistato”. Zaynab Dosso racconta così la gioia per l’oro conquistato nei 60 metri agli europei indoor di atletica. “Non era semplice con tre turni così ravvicinati – ha detto ai microfoni della Rai la velocista azzurra – è il frutto di un grande lavoro di squadra che sta dando infatti grandi risultati. Io sono molto resiliente, dal giorno in cui mi sono trasferita a Roma, ora quando entro in pista l’obiettivo è chiaro, ogni giorno cresco e maturo. Quest’oro lo volevo e l’ho conquistato. Il futuro? Continuamo a divertirci, e ad essere forte nella testa”.

