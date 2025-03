Euroindoor atletica: Fabbri eliminato nel getto del peso

agenzia

Per la finale si qualificano due azzurri, Weir e Ponzio

ROMA, 09 MAR – Sfuma già nelle qualificazioni l’obiettivo medaglia per il pesista azzurro Leonardo Fabbri, argento iridato e detentore della miglior prestazione mondiale stagionale, agli Europei Indoor 2025 di atletica leggera, in corso ad Apeldoorn (Olanda). Nei suoi lanci, il toscano non è andato oltre la misura di 19.72 metri, rimanendo lontano da quella che gli avrebbe garantito l’accesso alla finale tra i migliori otto (20.11 del serbo Sinancevic), tra i quali ci sono comunque altri due italiani: Zane Weir, pettorale speciale da campione uscente (oro in Turchia due anni fa) è secondo con 20.91, Nick Ponzio è settimo (20.24). Miglior misura, il 21.26 del ceco Stanek, unico atleta a centrare la norma di qualificazione (21 metri).

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA