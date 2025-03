Euroindoor atletica: l’azzurra Cavalli in finale nei 3000

agenzia

Baffour e Ceccarelli in semifinale nei 60 metri

ROMA, 08 MAR – Ludovica Cavalli si è qualificata per la finale dei 3000 metri nella terza mattinata degli Europei indoor di Apeldoorn (Olanda). L’azzurra, senza particolari difficoltà, ha chiuso la sua batteria al terzo posto che vale l’accesso alla gara decisiva di domani. finale a disposizione in ognuna delle batterie. Nell’altra batteria, Federica Del Buono e Micol Majori non sono invece riuscire a conquistare il pass. Nei 60 metri uomini, primo turno ok positivo per gli azzurri. Al debutto in nazionale, Stephen Awuah Baffour ha centrato la semifinale: quinto nella propria batteria con 6.65, è passato col secondo tempo complessivo di ripescaggio. Avanti anche il campione in carica Samuele Ceccarelli, con il crono di 6.67 (quarto nella sua batteria). Alle 19.10 di stasera sono previste le semifinali. Oltre a loro, altri 13 azzurri gareggeranno nella sessione serale, e almeno otto in finale. Cinque sfide decisive in rapida successione per il bronzo olimpico Andy Diaz e Andrea Dallavalle nel triplo (18.40), Roberta Bruni ed Elisa Molinarolo nell’asta (19.35), Matteo Sioli e Manuel Lando nell’alto (20.09), l’argento europeo Larissa Iapichino nel lungo (20.29), Alice angione sui 400 metri (21.50).

