Eurolega: EA7 Milano-Baskonia 111-89

agenzia

LeDay e Mirotic dominano gara ininfluente, debutta 18enne Lonati

MILANO, 10 APR – Si chiude dopo cinque partite la striscia negativa dell’EA7 Milano che saluta l’Eurolega con una rotonda vittoria contro il Baskonia (111-89) e un record in perfetta parità (17-17). Una gara mai in bilico contro un’altra squadra delusa, già eliminata e con scarsa motivazione: dopo 8′ Milano è avanti 29-12, toccando anche i 33 punti di vantaggio nella ripresa (77-44). Per l’Olimpia spiccano le prestazioni di LeDay (31, 6/10 da tre) e Mirotic (23, 10 rimbalzi e 40 di valutazione). Debutta negli ultimi 3′ il 18enne Achille Lonati, che appare destinato a sbarcare l’anno prossimo in NCAA (St.Bonaventure University sembra la sua destinazione). Ora Milano punterà a recuperare gli infortunati (Bolmaro, Shields, Causeur e Nebo, mentre Dimitrijevic appare ormai fuori dal progetto) in vista dei playoff di campionato e andare a caccia del quarto scudetto consecutivo.

