agenzia
Europa League: 2-1 a Nizza, Roma comincia con una vittoria
Ndicka e Mancini firmano successo alla prima in Coppa
ROMA, 24 SET – Comincia con una vittoria il cammino in Europa League della Roma di Gasperini. Il 2-1 in casa del Nizza e’ frutto del secondo tempo, quando in tre minuti prima Ndicka di testa su angolo, poi Mancini al volo di destra su cross di Tsimikas sbloccano la partita. Un rigore di Moffi per un fallo ingenuo di Pisilli riapre la partita a un quarto d’ora dalla fine, ma la Roma non rischia mai di subire il pari. Molto turn over per Gasperini, Dovbyk dal primo minuto delude ancora e viene sostituito nel finale da Ferguson.
