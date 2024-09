Europa League amara, la Roma si illude con Dovbyk

agenzia

Paredes nel finale pareggia il gol dell'ucraino

ROMA, 26 SET – Il colpo di testa di Aitor Paredes al 40′ della ripresa rovina la partita della Roma che sembrava in controllo nel suo esordio in Europa League. Una rete che ha pareggiato quella di Artem Dovbyk del primo tempo della sfida contro l’Athletic Bilbao e lasciato l’amaro in bocca ai giallorossi, fino a quel momento mai in sofferenza. Un’occasione sfruttata solo a metà sulla strada per riconquistare il pubblico dell’Olimpico che, come contro l’Udinese, aveva accolto con i fischi la squadra durante il riscaldamento, dimostrando di essere ancora scottato dall’esonero di Daniele De Rossi.

