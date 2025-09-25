Europa League: Aston Villa-Bologna 1-0

agenzia

Di McGinn al 13' la rete decisiva, Skorupski para un rigore

ROMA, 25 SET – L’Aston Villa ha battuto 1-0 il Bologna nella prima giornata di Europa League. Nella partita giocata al Villa Park di Birmingham la rete decisiva é stata segnata da McGinn al 13′ del primo tempo. Bologna salvato più volte da Skorupski che ha evitato il raddoppio inglese, parando anche un rigore calciato da Watkins al 23′ della ripresa.

