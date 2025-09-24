agenzia
Europa League: Aston Villa-Bologna, arbitra lo spagnolo Manzano
Domani a Birmingham la gara della prima giornata
ROMA, 24 SET – E’ lo spagnolo Jesus Gil Manzano l’arbitro designato dall’Uefa per Aston Villa-Bologna, gara valida per la prima giornata di Europa League, in programma domani alle 21 a Birmingham. Assistenti Angel Nevado e Guadalupe Porras Ayuso, quarto ufficiale José Luis Munuera; al Var Cesar Soto Grado, avar Carlos del Cerro Grande.
