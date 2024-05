Europa League: Atalanta alla prova Bayer, Gasperini ci crede

agenzia

Contro i tedeschi imbattuti i nerazzurri tentano l'impresa

ROMA, 21 MAG – Tutti a Dublino. Il calcio continentale si ferma nella capitale irlandese per la finale di Europa League. Per la terza volta, negli ultimi cinque anni, ci sarà una squadra italiana. Dopo Inter nel 2020 e la Roma nel 2023, tocca all’Atalanta che affronta Bayer Leverkusen. I tedeschi di Xabi Alonso sono ancora imbattuti in stagione in tutte le competizioni e, dopo aver conquistato la Bundesliga, puntano al titolo continentale. Gli esperti Sisal danno l’Atalanta al 4,00 contro l’1,85 dei tedeschi. Si scende a 3,75 per il pareggio. Forbice ampia anche per la vittoria finale dell’Europa League, 1,45 per Wirtz e compagni, 2,75 per i nerazzurri. L’ipotesi che la gara arrivi ai supplementari è data a 3,75 mentre si sale a 7,00 per i calci di rigore. Il Bayer Leverkusen si affiderà sia a Victor Boniface, a segno a 2,50, che a Patrick Schick, gol di testa a 7,50. Ma, gran parte delle chance di portare a casa l’Europa League, passano per i piedi di Florian Wirtz: una rete o un assist del numero 10 rossonero è offerto a 2,15. In casa Atalanta Gianluca Scamacca in gol si gioca a 4,25; un assist di Charles De Ketelaere a 6,00. Teun Koopmeiners primo marcatore è dato a 11,50.

