Europa League: Atalanta in semifinale, Liverpool eliminato

I bergamaschi perdono 1-0 ma passano grazie al 3-0 dell'andata

ROMA, 18 APR – L’Atalanta perde 1-0 in casa con il Liverpool nel ritorno dei quarti di Europa League ma, grazie al 3-0 dell’andata, si qualifica in semifinale. Impresa per la squadra di Bergamo che ha gestito la partita con i reds dopo essere passata in svantaggio al 7′ per un rigore realizzato a Salah. Cori per l’allenatore Gasperini e festa del pubblico che ha accompagnato con un tifo costante la squadra per tutto l’incontro.

