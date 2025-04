Europa League: Baroni, al ritorno sarà un’altra partita

agenzia

Tecnico Lazio, avremo possibilità giocarci passaggio del turno

ROMA, 10 APR – “Correvano molto di più di noi, avevano un’intensità e una velocità negli scambi stretti che ci ha messo in difficoltà, anche grazie al campo sintetico. So bene che questo tipo di superficie rappresenta un vantaggio per loro. Detto questo, ho la certezza che la gara di ritorno sarà completamente diversa, ne sono convinto io e lo sono anche i ragazzi”. Il tecnico della Lazio Marco Baroni mantiene alte le speranze di qualificazion della sua squadra nonostante il brutto ko 2-0 in Norvegia contro il Bodo. “C’era una velocità di trasmissione della palla che ci ha sorpresi: loro sono una squadra fresca, brillante, che non disputa il campionato e può concentrarsi solo su questa competizione. Al ritorno certi valori si equilibreranno, avremo la possibilità di giocarci il passaggio del turno e lo faremo con convinzione”. Come mettere in difficoltà il Bodo al ritorno? “Secondo me – spiga Baroni – dovremo salire di più sull’uomo e andare a prendere meglio i loro riferimenti. Sono molto bravi negli ultimi 25-30 metri, quindi servirà più aggressività e attenzione nella fase difensiva”. Ora testa al derby di domenica: “Adesso dobbiamo ritrovare energie, sia fisiche che mentali, soprattutto per i ragazzi che hanno giocato. Arriveremo domani, faremo una seduta leggera, poi sabato ci alleneremo per preparare al meglio il derby. Sarà fondamentale recuperare le giuste energie per affrontare entrambe le sfide con la testa giusta”.

