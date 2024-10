Europa League: Baroni, con Nizza servirà la miglior Lazio

agenzia

Il tecnico "avversario complicato, qualcosa cambieremo"

ROMA, 02 OTT – “Giochiamo contro un avversario complicato, che fa un buon calcio. Occorrerà la miglior Lazio, ma i ragazzi stanno bene. Noi lavoriamo a testa bassa perché sappiamo che questo ci porterà a crescere creando un’identità forte”. Così l’allenatore biancoceleste, Marco Baroni, in conferenza prima della sfida al Nizza di Europa League che si giocherà domani all’Olimpico alle 18.45. Il tecnico, poi, si sofferma sulla propria squadra, che sta “lavorando sempre di più, L’entusiasmo è uno degli aspetti più importanti per una squadra, serve gioia di venire al campo. A me piace sentire il dolore quando c’è la sconfitta, questo aiuta a dare il meglio e dobbiamo essere bravi ed equilibrati a gestire i risultati – prosegue -. Noi vogliamo far gol, attaccare e tirare in porta. Io dal primo giorno sono stato convinto di allenare una squadra forte”. Infine un pensiero sul turnover, necessario per dosare le energie: “Tutte queste partite così ravvicinate espongono a uno stress importate e qualcosa cambieremo perché dobbiamo ricercare energie. Vedo i ragazzi allenarsi e so che chi andrà in campo darà tutto”, conclude.

