Europa League: Baroni, Lazio vuole competere per ogni obiettivo

Tecnico "il Twente gioca bene, servirà prestazione di livello"

ROMA, 23 OTT – “Il Twente è una squadra giovane, che gioca bene e per noi sarà un test difficile, specialmente nel loro stadio dove il pubblico alimenta molto l’atmosfera. Servirà una prestazione di alto livello della Lazio, sotto diversi punti di vista. Abbiamo qualche defezione come Lazzari o Guendouzi, una scelta condivisa per cercare di recuperarlo”. Così Marco Baroni presenta il match di Europa League contro il Twente in conferenza stampa. Il tecnico laziale, poi, sottolinea come la squadra vuole “competere per tutti gli obiettivi. Domani bisognerà fare qualcosa di straordinario, ci sono tutti i presupposti per farlo. In queste partite non ci sono favoriti, sono due squadre che esprimono un buon calcio e queste gare le porta a casa chi è più attento e chi ricerca con più attenzione la vittoria. Domani è un passaggio importante per la classifica, ma guardarla ora sarebbe un errore”. Infine, un pensiero sulla gara contro la Juventus con “gli episodi di Torino che non devono scalfire il nostro percorso, quella gara ci ha dato la consapevolezza che nelle difficoltà date dall’inferiorità numerica la squadra ha trovato spessore difensivo. Problema trasferte? In quelle gare ci sono state situazioni anomale, ma è qualcosa a cui dobbiamo prestare attenzione”, conclude.

