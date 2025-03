Europa League: Baroni, ora i quarti, vogliamo arrivare in fondo

agenzia

Il tecnico: "Dopo gol subito vista voglia di passare turno"

ROMA, 13 MAR – “Non sono un celebratore di me stesso, ma sono entusiasta di questa serata per la società, la tifoseria e i ragazzi. Ora devo lavorare con umiltà e attenzione, lo sento come un dovere verso i miei giocatori che mi hanno dato grande responsabilità. Faccio i complimenti al Viktoria Plzen, hanno fatto due partite importanti e sapevo che con loro sarebbe stata dura. Quando abbiamo subito il gol ho visto la voglia che la squadra aveva di passare il turno. Bodo Glimt? Noi avremo una trasferta difficile, su un campo sintetico ma pensiamo partita dopo partita. Siamo contenti, vogliamo arrivare in fondo e per farlo ci sono partite importanti da giocare. Guardare solo il nome delle squadre sarebbe l’errore più grande che possiamo fare”. Così Marco Baroni, tecnico della Lazio, commenta il pareggio contro il Viktoria Plzen che vale i quarti di finale di Europa League. Baroni, poi, facendo i complimenti agli avversari, sottolinea come il Viktoria Plzen “verticalizza molto e sono dei fenomeni a giocare sulle seconde palle. Per noi era una partita complicata, ma la squadra l’ha gestita nel miglior modo possibile. Non molliamo mai e non perdiamo la nostra identità”. Infine un pensiero al Bologna, prossimo avversario: “Ora ci rituffiamo in campionato dove giocheremo una partita importante contro una squadra in salute. La squadra è già li, dobbiamo recuperare energie e giocarci una partita importante. Adesso ritrovare i giocatori più importanti, per me, è fondamentale”, conclude.

