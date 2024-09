agenzia

Il match in programma giovedì sera all'Olimpico

ROMA, 24 SET – Sarà l’arbitro bulgaro Georgi Kabakov a dirigere Roma-Athletic Bilbao in programma giovedì allo stadio Olimpico, ore 21. Tutta bulgara il resto della squadra arbitrale, fatta eccezione per il serbo Momčilo Marković come assistente al Var.

