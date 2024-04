Europa League: De Rossi, la miglior partita di Lukaku sin qui

agenzia

"Per vincere con il Milan doveva andare tutto bene"

MILANO, 12 APR – “Ho visto tantissime partite, il mio staff tantissime. Io vengo in conferenza a prendermi i meriti, ma loro lavorano anche la notte per prendersi dei dettagli che magari ti risolvono le partite”. Daniele De Rossi, dopo il successo per 0-1 in casa del Milan, nell’andata dei quarti di finale di Europa League, svela così il dietro le quinte del successo della sua Roma al Meazza. “Doveva andare tutto bene per vincere con il Milan – dice ancora De Rossi -. Penso che contro le squadre forti, più hai la palla tu in modo intelligente è importante. Quando loro hanno iniziato a pressarci forte era importante farlo con intelligenza. Il calcio è saper palleggiare in faccia a squadre con il Milan, saper essere verticale e saper fare anche barricate. Oggi credo sia stata la migliore prestazione di Lukaku da che sono qui: senza di lui tutto questo possesso palla diventa pericoloso, lui è stato fondamentale”.

