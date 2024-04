Europa League: De Rossi, mai atteggiamento meno del derby

agenzia

"Il ritorno? Se faremo come gli ultimi 10', siamo spacciati"

MILANO, 12 APR – “La solidità difensiva parte dal fatto che nei primi 60 minuti gli abbiamo dato meno la palla rispetto a quanto sono abituati a tenerla. A Coverciano, Renzo Ulivieri ti dice che non puoi non prendere gol e scegli come devi prendere gol: abbiamo alzato il livello dello stare dentro alla partita, non accetto più niente che sia un centimetro sotto al livello del derby. Se loro questo atteggiamento riescono a metterlo in campo nelle partite di cartello, lo puoi fare anche in partite minori”. È il Daniele De Rossi pensiero, al triplice fischio della sfida dei quarti di finale di Europa League, vinta a San Siro dalla Sua Roma contro il Milan. “Il ritorno lo prepareremo. Anche oggi loro penso che abbiamo pensato che sarebbe stato meglio vincere. Se pensiamo di fare quella partita come abbiamo fatto gli ultimi 10, siamo spacciati”.

