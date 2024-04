Europa League: De Rossi, Roma non è a S.Siro a fare la comparsa

agenzia

'Abbiamo tutto da perdere, dobbiamo provare a vincerla'

MILANO, 10 APR – “La Roma ha tutto da perdere, ha da perdere l’approdo in semifinale. Non siamo qui a fare le comparse”: lo dice Daniele De Rossi da San Siro alla vigilia dei quarti di finale d’andata di Europa League contro il Milan. “In campionato puoi pensare ad un pareggio come risultato buono, ma in questa competizione no. Analizzando il potenziale nostro e loro – continua – dobbiamo provare a vincerla. Domani non ci sarà classifica”.

