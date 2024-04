Europa League: Gasperini, ora semifinale è una chance concreta

agenzia

Tecnico Atalanta 'e anche in Coppa Italia possiamo farcela'

BERGAMO, 12 APR – “Possiamo vincere l’Europa League? Non possiamo andare col pensiero oltre ai quarti di finale da dover ancora passare”. Gian Piero Gasperini, pur soddisfatto per il 3-0 dell’Atalanta in casa del Liverpool, non dà ancora per scontata la qualificazione: “Cerchiamo di star dentro a tutte le competizioni, l’unica cosa che cambia – dice – è che la semifinale è una possibilità concreta a cui nessuno avrebbe pensato alla vigilia”. “In Coppa Italia possiamo ancora ribaltare il risultato con la Fiorentina: in campionato dovremo calarci velocemente, l’Europa passa da lì. Stiamo attenti a non schiantarci. Il percorso finora è eccezionale”, prosegue Gasperini, parlando di obiettivi stagionali. Ancora, sulla partita di Liverpool: “E’ stato bravo Musso su alcune situazioni, poteva fare altri gol Scamacca. Abbiamo costruito molto e ribattuto colpo su colpo, una prestazione comunque difficile da replicare. Ne serve un’altra così precisa e attenta per andare in semifinale. siamo i primi a sapere di doverci conquistare tutto tra una settimana a Bergamo. Il Liverpool può fare gol in un qualunque momento”. Su Klopp: “ci ha fatto i complimenti ieri e oggi, è un grande allenatore e una persona molto degna di stima”. “E’ un risultato straordinario per noi – conclude il tecnico dell’Atalanta -: sono felice per la società e i tifosi, mi dicono che a Bergamo si sta festeggiando: ci si sente felici per la felicità degli altri”.

