Europa League: grave infortunio per Icardi, stagione a rischio

agenzia

L'argentino ex Inter, ora al Galatasaray, si é rotto il crociato

ISTANBUL, 08 NOV – L’attaccante argentino del Galatasaray Mauro Icardi, infortunatosi ieri nella vittoria sul Tottenham (3-2) in Europa League, ha riportato la rottura del legamento crociato, ha annunciato il suo club. “Sono stati rilevati una rottura del legamento crociato anteriore e un danno al menisco del ginocchio destro”, ha detto il Galatasaray in un comunicato. Icardi sarà operato quanto prima. La durata dell’indisponibilità non é stata valutata, ma secondo la stampa sportiva turca la stagione dell’ex giocatore del Paris SG e dell’Inter, 31 anni, sarebbe compromessa. Il numero 9 è stato portato fuori campo in barella, all’83’ minuto, dopo essersi infortunato da solo mentre portava pressione sul portiere del Tottenham.

