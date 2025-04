Europa League: il Bodo/Glimt elimina la Lazio dagli 11 metri

agenzia

Dopo il 3-1 al termine dei supplementari fatali i rigori

ROMA, 18 APR – La Lazio esce dall’Europa League ed in semifinale, contro il Tottenham, va il Bodo/Glimt. Mai una squadra norvegese era giunta così in alto in una coppa europea. La Lazio era riuscita a recuperare il 2-0 subito all’andata con le reti di Castellanos nel primo tempo e Noslin nel recupero. Nel primo supplementare ha trovato anche il 3-0 con Dia, ma il gol di Helmersen ha rimandato tutto ai calci di rigore che hanno finito per premiare il Bodo, con la Lazio punita dagli errori di Tchaouna, Noslin e Castellanos.

