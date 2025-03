agenzia

Il match in programma giovedì alle 21

ROMA, 04 MAR – Sarà il lituano Donatas Rumsas l’arbitro di Viktoria Plzen-Lazio, gara valida per l’andata degli ottavi di finale di Europa League in programma giovedì 6 marzo alle ore 21. Si gioca allo Stadion města Plzně di Plzen in Repubblica ceca.

