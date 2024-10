Europa League: Juric ‘Elfsborg chance per rafforzare mentalità’

agenzia

Il tecnico giallorosso: "Vogliamo far bene anche in Europa"

ROMA, 02 OTT – “Abbiamo recuperato il terreno dopo essere partiti male, ma vogliamo fare bene anche in Europa. La mia intenzione è usare più rosa possibile per essere sempre freschi, i viaggi si pagano e dobbiamo essere lucidi nelle scelte. Qualcosa voglio cambiare, anche se non troppo. L’Elfsborg è una squadra aggressiva, che sa giocare bene e domani sarà sicuramente una battaglia. Ci sono tante difficoltà, ma non è il momento di abbassare il livello, la voglia del gruppo di uscire da un momento negativo deve essere massimale. Domani è una grandissima occasione di rafforzare il gruppo e la nostra mentalità, non voglio vedere sottovalutazione”. Sono queste le parole di Ivan Juric, tecnico della Roma, alla vigilia della sfida contro gli svedesi dell’Elfsborg in Europa League. L’allenatore giallorosso, poi, sottolinea la necessità di “cambiare qualcosa nella formazione, ma non troppo. La mia intenzione è cercare di usare più rosa possibile per essere sempre competitivi e freschi. Dobbiamo essere lucidi nelle scelte. Voglio cambiare qualcosa in formazione, ma non troppo. Su Hummels dobbiamo decidere, Angelino recupera abbastanza presto, sta facendo benissimo, Dovbyk è un po’ stanco e dobbiamo decidere se farlo partire dall’inizio o durante la gara”, prosegue. Infine un pensiero su Oscar Hiljemark, tecnico degli svedesi, con Juric che ammette come fosse “un buonissimo giocatore che volevo al Genoa, un grandissimo professionista. È facile avere un bel rapporto con lui”, conclude.

