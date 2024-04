Europa League: Klopp,complimenti all’Atalanta,abbiamo fatto male

agenzia

Tecnico Liverpool, loro hanno avuto grande disciplina tattica'

BERGAMO, 11 APR – “Congratulazioni all’Atalanta per il bel lavoro, ha giocato molto bene. Ha avuto grande disciplina tattica nel difendersi e nel pressing a tutto campo, vincendo i contrasti”. Così Jurgen Klopp dopo il 3-0 dei bergamaschi ai danni del suo Liverpool: “Sono responsabile in prima persona di questa sconfitta, ma rivendico di aver preso le decisioni giuste. Era da tempo che non scendevamo a un punto così basso – dice il tecnico dei Reds -. Non è il momento di parlare delle nostre possibilità di passare il turno, non sono dell’umore adatto: prima pensiamo al Crystal Palace, ma certo si può giocare meglio”. “Il gol che abbiamo segnato in fuorigioco con Salah su assist di Robertson è l’esempio di come avremmo dovuto giocare e servire gli attaccanti – prosegue Klopp -. Abbiamo giocato male meritando di perdere, i ragazzi l’hanno accettato. Rifarei di nuovo tutte le scelte di formazione, se si vuole giocare bene a questo punto della stagione bisogna cambiare qualche giocatori. Diogo Jota, ad esempio, ha bisogno di tempo e si vedeva”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA