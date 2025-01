Europa League: la Roma batte 2-0 l’Eintracht e va ai playoff

agenzia

ROMA, 30 GEN – La Roma batte l’Eintracht Francoforte all’Olimpico e si qualifica per i playoff di Europa League. I giallorossi hanno condotto la gara dal primo minuto, sfiorando il gol già in apertura. Mai pericolosi i tedeschi. La partita però non si sblocca. Dopo un palo di Pellegrini arriva la rete dell’1-0 di Angelino al 44′. Nella ripresa la Roma colpisce di rimessa. Shomurodov realizza il 2-0 su assist di Soulé al 72′.

