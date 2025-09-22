Europa League: la Roma recupera Wesley per Nizza

agenzia

Il brasiliano tornato in gruppo alla ripresa degli allenamenti

ROMA, 22 SET – Questa mattina la ripresa degli allenamenti in vista dell’esordio in Europa League di mercoledì contro il Nizza e per la Roma è arrivata una buona notizia: è tornato in gruppo Wesley. Smaltito dunque il virus intestinale che lo ha costretto a saltare il derby con la Lazio. Ancora assenti, invece, Dybala e Bailey. L’argentino punta a rientrare con il Verona o al più tardi il weekend dopo contro la Fiorentina.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA