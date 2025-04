agenzia

Il ritorno dei quarti è in programma giovedì alle 21

ROMA, 15 APR – L’arbitro tedesco Daniel Siebert è stato designato dall’Uefa per dirigere Lazio-Bodo/Glimt, parita di ritorno dei quarti di finale di Europa League. La partita è in programma giovedì prossimo alle 21 con i biancocelesti chiamati a ribaltare il 2-0 subito in Norvegia.

