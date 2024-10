agenzia

In programma giovedì alla Boras Arena

ROMA, 01 OTT – Sarà l’arbitro estone Kristo Tohver a dirigere Elfsborg-Roma, per la seconda giornata di Europa League in programma giovedì prossimo alle 21 alla Boras Arena in Svezia.

