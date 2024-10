Europa League: Mourinho espulso nell’1-1 tra Fenerbahçe e United

agenzia

Turpin gli nega un rigore ed il tecnico dei turchi si infuria

ISTANBUL, 25 OTT – Il Manchester United è stato fermato sull’1-1 sul campo del Fenerbahçe, nella terza giornata di Europa League, in un incontro in cui è stato espulso José Mourinho, allenatore del club turco. Gli inglesi – al terzo pareggio in altrettante partite del torneo – avevano aperto le marcature grazie a Christian Eriksen (15′). Ma il nazionale marocchino Youssef En-Nesyri ha riportato i turchi sul pari pochi minuti dopo l’inizio della ripresa (49′). Dopo una situazione controversa nell’area dei Red Devils e un rigore richiesto dal Fenerbahçe, Mourinho è stato espulso dall’arbitro francese Clément Turpin (58′) ed ha seguito il finale del match dalla tribuna.

