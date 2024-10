Europa League: Nizza e Elfsborg nel mirino di Lazio e Roma

agenzia

Romane a caccia dei 3 punti nel secondo appuntamento del torneo

ROMA, 02 OTT – Seconda giornata di Europa League, con la Lazio che punta a bissare il successo della scorsa settimana contro la Dinamo Kiev e la Roma in cerca della prima vittoria dopo il pareggio con l’Athletic Bilbao. I ragazzi di Baroni vogliono sfruttare il fortino Olimpico, dove sono imbattuti dall’11 marzo, per centrare la terza vittoria, in altrettante sfide, contro il Nizza. Gli esperti Sisal ritengono la sua squadra favorita a 1,80 contro il 4,50 dei francesi mentre il pareggio si gioca a 3,40. I giallorossi sono ospiti dell’Elfsborg e, per Sisal, i tre punti sono quotati a 1,75 rispetto al 4,25 degli svedesi mentre si scende a 3,75 per il pareggio.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA