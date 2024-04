Europa League: Pioli, Milan ora devi dimostrare la tua forza

agenzia

E' arrivato momento importante che deciderà valutazioni finali

MILANO, 10 APR – “Siamo in un momento buono, sì, ma adesso arriva quello più importante che deciderà anche le valutazioni finali. E’ il momento in cui dobbiamo dimostrare la nostra forza. Il momento in cui dimostrare che il percorso che abbiamo avuto, tra alti e bassi, ci ha sicuramente migliorato”: è la carica del tecnico del Milan Stefano Pioli, in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Europa League contro la Roma a San Siro. La squadra rossonera ha già affrontato la Roma in campionato ma in un torneo europeo sarà una gara diversa: “L’atmosfera sarà quelle delle competizioni europee e la sfida si deciderà in 180′. Non potremo chiudere il discorso domani, assolutamente, ma prenderci qualcosina in più rispetto ai nostri avversari sarebbe molto importante”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA