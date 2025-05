Europa League: Postecoglou, se perdo o vinco non sono un clown

agenzia

Tecnico Tottenham polemico alla vigilia della finale con United

BILBAO, 20 MAG – Conferenza stampa pre-partita ‘calda’ quella del manager del Tottenham Ange Postecoglou alla vigilia della finale di Europa League cotnro un’altra squadra inglese, il Manchester United. Attualmente gli Spurs londinesi sono al 17/o posto della classifica della Premier League (appena una posizione sotto allo United), e a Postecoglou, il cui futuro appare incerto a prescindere da domani, è stato chiesto se in vista di questa finale fosse consapevole di stare camminando su “una linea sottile tra infamia e storia”. “Dipende dal tuo punto di vista, ma ti dico una cosa: a prescindere da domani, non sono un pagliaccio e non lo sarò mai”, ha risposto l’ex ct dell’Australia, rivolgendosi direttamente a un giornalista che aveva usato il termine in un articolo. “Mi ha davvero deluso vedere usare una terminologia del genere – ha detto ancora il tecnico del Tottenham – per descrivere una persona che per 26 anni, senza alcun favore da parte di nessuno, si è fatta strada fino a guidare una squadra in una finale europea. Se insinui che in qualche modo il nostro fallimento significhi che sono un pagliaccio, non so come rispondere a questa domanda.” Gli Spurs non vincono trofei dal 2008 e non assaporano il successo europeo dal 1984, e “io ho lavorato – ha sottolineato Postecoglou – cercando con tutte le mie forze di portare il club in una posizione in cui possa competere per i trofei e, allo stesso tempo, ringiovanire la squadra e cambiare lo stile di gioco: è stato un incarico con molte sfide lungo il percorso”. “Con una partita così importante domani, c’è l’opportunità di portare a termine almeno il compito principale che mi è stato assegnato, ovvero portare trofei al club”, ha concluso confermando anche che per domani sono indisponibili Bergvall, Maddison e Kulusevski.

