agenzia

Netta vittoria dei giallorossi all'Olimpico

ROMA, 12 DIC – La Roma vince 3-0 (1-0) all’Olimpico contro il Braga in Europa League e torna a sperare in un piazzamento tra le prime otto della classifica alla fine della fase a gironi. Ad aprire le marcature è capitan Pellegrini all’11’, poi nella ripresa vanno in gol al 2′ Abdulhamid e al 47′ Hermoso.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA