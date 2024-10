agenzia

Torneranno domenica contro la Fiorentina

ROMA, 24 OTT – La Roma si appresta a giocare contro la Dinamo Kiev in Europa League e due calciatori restano a casa per uno stato febbrile. Si tratta di Gianluca Mancini e Matias Soulé, entrambi non convocati e che torneranno domenica per la trasferta contro la Fiorentina.

