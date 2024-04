Europa League: Scamacca, notte fantastica, ci abbiamo creduto

agenzia

'Io due gol a Liverpool, ma non c'è rivalsa verso Spalletti'

ROMA, 11 APR – “E’ una notte fantastica perché noi ci abbiamo creduto dall’inizio, siamo molto contenti, c’è il ritorno. Contro di loro è poco, non basta, si sa”. Così Gianluca Scamacca, visibilmente felice, dai microfoni di Sky Sport, al termine di Liverpool-Atalanta. Ma la Dea come ha costruito questa impresa? “Abbiamo cercato di viverla più tranquillamente possibile, entrando in campo con coraggio, aiutandoci – risponde -. Imprese come queste le fai come squadra, non come singolo. Oggi ho fatto due gol, ma se non fosse stato per i miei compagni non l’avrei nemmeno strusciata. È merito di tutti”. “Sono gol preziosi per l’Atalanta – aggiunge -, perché l’obiettivo principale è quello di aiutare la squadra a vincere le partite, passare questo turno che per noi è importantissimo, giochiamo contro il Liverpool e speriamo di passare il turno”. Ma Scamacca si rende conto di aver segnato due gol ad Anfield? “C’è il ritorno, non mi voglio far fregare dall’entusiasmo – risponde -, dai due gol. Devo rimanere un attimo calmo, poi la prossima settimana vediamo”. Ma in questa doppietta c’è stato anche uno spirito di rivalsa dopo la non convocazione del ct azzurro Spalletti? “Diciamo che credo sia stata giusta, ma non c’è tipo di rivalsa – replica Scamacca -, per me c’è un percorso iniziato da 6-7 mesi. Stiamo raccogliendo i frutti ora, questo penso sia un grande punto di partenza per me, e per noi”.

