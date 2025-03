Europa League: Shomurodov nel recupero, Roma batte 2-1 il Bilbao

agenzia

Giallorossi in rimonta vincono l'andata degli ottavi

ROMA, 06 MAR – La Roma si aggiudica l’andata degli ottavi di finale di Europa League. All’Olimpico la squadra di Ranieri vince in rimonta, battendo 2-1 l’Athletic Bilbao grazie alla rete di Shomurodov in pieno recupero. Gara che si è decisa tutta nella ripresa, dopo un avvio con pochissime occasioni: l’unica quella di Dybala che colpisce la traversa. Nella ripresa baschi avanti con Inaki Williams, ma la reazione giallorossa c’è e con Angelino arriva il pari: nel recupero Shomurodov ribalta e chiude per il 2-1.

