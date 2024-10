Europa League: tecnico Nizza, Lazio è tra le squadre migliori

agenzia

Il francese Haise "vivono un buon momento, hanno qualità"

ROMA, 02 OTT – “Ho visto le ultime partite della Lazio contro Torino e Fiorentina, oltre alla sfida in Europa League. So quali sono le loro qualità e il buon momento che stanno vivendo. Se la compariamo alle otto che incontreremo in questa fase, sicuramente è tra le migliori insieme alla Real Sociedad”. Così Franck Haise, tecnico del Nizza, parla della squadra di Baroni nella conferenza stampa alla vigilia del match contro i biancocelesti all’Olimpico. Una sfida, quella contro la Lazio, che permetterà al tecnico di ritrovare sulla propria strada Guendouzi, incrociato ai tempi del Lorient quando “Mattéo aveva 16-17 anni e sono contento di riabbracciarlo. L’ho rincontrato anche quando abbiamo giocato contro il Marsiglia e sarà un piacere ritrovarlo anche domani sera”, prosegue. Infine un pensiero su un giocatore che ha impressionato l’allenatore del Nizza come “Dia. L’ho visto giocare e ha fatto la differenza giocando tra le linee”, conclude.

