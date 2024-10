Europa League: turno favorevole per Roma e Lazio

agenzia

Anche la Fiorentina in Conference punta al bottino pieno

ROMA, 23 OTT – Una vittoria per scacciare via la crisi e rilanciarsi in Europa, in attesa di fare punti in campionato. La Roma, nel terzo turno di Europa League, ospita la Dynamo Kiev, ultima a zero punti e zero reti segnate, e per gli esperti Sisal ci sono pochi dubbi che possa riuscirci, a 1,47, rispetto al 6,50 degli ucraini mentre il pareggio si gioca a 4,25. La Lazio, che dopo due turni è a punteggio pieno, vola in Olanda ospite del Twente e gli esperti Sisal vedono il successo della squadra di Baroni a 2,50 contro il 2,75 dei biancorossi olandesi mentre il pareggio si gioca a 3,25. Il giovedì di coppe mette in scena anche la Conference League, dove la Fiorentina fa visita al San Gallo, largamente favorita a 1,55 rispetto al 5,75 degli svizzeri con il pareggio in quota a 4,00.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA