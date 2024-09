Europa League: Zaccagni ‘vogliamo giocarcela con chiunque’

agenzia

L'esterno: "Nazionale? Tutto per mettere in difficoltà mister"

ROMA, 24 SET – “Baroni ci ha dato indicazioni, lui studia tutta la settimana le squadre che affronteremo e siamo carichi per iniziare questo nuovo cammino europeo. Ce la metteremo tutta per portare a casa i tre punti. L’Europa è un obiettivo, ma lo è anche metterci l’umiltà e grinta per giocarcela con chiunque. Così Mattia Zaccagni, capitano laziale, parla in conferenza prima della sfida contro la Dinamo Kiev di Europa League. “Dobbiamo tornare negli spogliatoi con le tasche vuote dopo ogni partita e credo che sia quello che si sta vedendo in campo”, ha aggiunto l’esterno. Tornando poi a commentare la scelta di assegnargli la fascia da capitano, Zaccagni ha sottolineato come sia “un onore portarla e dare l’esempio ai più giovani”, mentre sulla Nazionale, in particolare sul modulo scelto attualmente da Spalletti, Zaccagni ammette come “con quello della Nazionale faccio più fatica ma durante il campionato devo comunque dare il massimo per mettere in difficoltà l’allenatore e schierarmi nel ruolo giusto”, ha concluso.

