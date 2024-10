Europa League:Juric,farò turnover,Hummels-Le Fée possono giocare

agenzia

Tecnico 'attacco febbrile per Mancini,non ha finito allenamento'

ROMA, 23 OTT – “Non ho ancora deciso chi giocherà, Mancini non ha finito l’allenamento per un attacco febbrile e valuterò domani. Dei cambi li farò, perché penso sia giusto con 7 gare in 21 giorni. Non sarà un turnover massiccio, ma un po’ ci sarà”. Così Ivan Juric alla vigilia della sfida di Europa League con la Dinamo Kiev. “Se Hummels e Le Fée giocheranno titolari? Ci sto pensando seriamente – ha aggiunto -. Ma devo ancora decidere. Abbiamo bisogno di Hummels e dobbiamo iniziare a inserirlo, ma serve capire quale sia il momento migliore”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA