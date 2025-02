Europa League:Ranieri furioso con arbitro e Rosetti

agenzia

Tecnico Roma: Stieler voleva far vincere la partita al Porto

ROMA, 13 FEB – Claudio Ranieri è una furia contro l’arbitro tedesco Tobias Stieler nel post partita di Porto-Roma e se la prende con Roberto Rosetti designatore degli arbitri Uefa per la scelta del direttore di gara. “Io credo che sia stata una partita bellissima e siamo venuti qui per vincere – sbotta ai microfoni i Sky il tecnico giallorosso – Parlo con Rosetti, come fa a mandare ad Oporto un arbitro che in 22 partite la squadra in trasferta ha fatto solo nove pareggi. Un campo caldo e lei fa questa designazione? Non so perché”. Cartellini a caso? “Si a tutti. Per me aspettava qualcosa nell’area di rigore per far vincere la partita al Porto”.

