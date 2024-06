European Open, Migliozzi vola in testa in Germania

agenzia

Insieme a Canter. Con vittoria avvicinerebbe Giochi di Parigi

ROMA, 01 GIU – Guido Migliozzi in Germania sogna una vittoria che può valere il pass per i Giochi di Parigi. Ad Amburgo, il vicentino grazie a una prova bogey free in 67 (-6) su un totale di 207 (70 70 67, -12) colpi, è risalito dalla 5/a posizione e si è preso la vetta dell’European Open. Al Green Eagle Golf Course (par 72), dopo il terzo e penultimo round, il 27enne veneto ha agganciato l’inglese Laurie Canter (68 66 73), già leader a metà gara, che stavolta ha pagato prezzo un bogey e un doppio bogey, riscattati con tre birdie (di cui uno alla buca 18, l’ultima di giornata). Nel torneo del DP World Tour, il secondo dell’European Swing, i due leader sono tallonati dal danese Niklas Norgaard, 3/o con 208 (-11) davanti al francese Tom Vaillant e al tedesco Jannik De Bruyn, entrambi 4/i con 209 (-10). Per quel che riguarda l’altro azzurro rimasto in gara, Andrea Pavan, il romano è solo 61/o con 221 (74 69 78, +2). In Germania Migliozzi può calare il poker di successi sul massimo circuito continentale maschile dopo quelli arrivati rispettivamente nel 2019 al Magical Kenya Open e al Belgian Knockout e nel 2022 all’Open de France. Nel suo palmares anche tre affermazioni sull’Alps Tour tra il 2017 e il 2018 e una partecipazione alle Olimpiadi di Tokyo. Attualmente secondo azzurro nel world ranking alle spalle di Manassero, a 15 giorni dalla chiusura delle qualificazioni (il 17 giugno) per Parigi, con un’impresa ad Amburgo il vicentino potrebbe ipotecare il pass per i Giochi.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA