Europei atletica: 47 record, 4,9 milioni in tv per Tamberi

agenzia

I numeri dell'evento che si è disputato a Roma

ROMA, 13 GIU – I campionati europei di atletica leggera di Roma 2024 hanno chiuso i battenti con 15 record continentali, 47 nazionali e 256 primati personali. Sono stati 1474 gli atleti in gara – di cui 754 uomini e 716 donne – in rappresentanza di 48 federazioni europee, di cui 28 andate a medaglia e 35 finite tra le prime otto posizioni in almeno una finale. A dominare la scena è stata l’Italia con la vittoria nel medagliere grazie alle 24 medaglie ottenute, di cui 11 d’oro. Infine, ben 135 medaglie delle 147 complessive sono state consegnate sul mega-palco allestito nella Piazza della Fontana della Sfera, regalando a medagliati e pubblico momenti di grande emozione. Numeri importanti quelli registrati dall’evento con circa 235.000 persone nel Parco del Foro Italico inclusi i 137mila spettatori presenti allo Stadio Olimpico mentre i dati di ascolto aggregati confermano la tendenza a superare i numeri già brillanti di Monaco 2022 che raggiunse 382 milioni di telespettatori globali e 720 milioni di pubblico su tutti i media, digitali e analogici. In Italia la serata di martedì 11 giugno, seguita sugli spalti dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, ha ottenuto un aggregato di 4,9 milioni di telespettatori tra Rai 2 e Sky Sport. Cifra sfiorata anche nell’ultima sera con 4,7 milioni di telespettatori (di cui 3,5 su Rai 2 e 1,2 su Sky Sport) con il Capo dello Stato ancora presente allo Stadio Olimpico per seguire la serata conclusiva. Gli europei di Roma, inoltre, sono stati anche un progetto di legacy sostenibile, volto a far crescere il valore dell’atletica, riqualificando il territorio e contribuendo alla crescita economica e turistica del Paese.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA