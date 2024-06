agenzia

Oro per l'Irlanda e bronzo per l'Olanda

ROMA, 07 GIU – L’Italia vince la medaglia di argento nella 4×400 mista agli europei di atletica leggera in corso a Roma. La staffetta azzurra era composta da Luca Sito, Anna Polinari, Edoardo Scotti e Alice Mangione. Oro per l’Irlanda e bronzo per l’Olanda.

