Europei atletica: Crippa, ‘vogliamo più medaglie possibili’

Il maratoneta: "Europei primo obiettivo, poi Olimpiadi"

ROMA, 08 GIU – “Questa è la gara che aspettiamo da due anni e farla in casa è un’emozione incredibile. Non vedo l’ora di fare questo giro per Roma, questo è il primo obiettivo di questo anno, poi ci saranno le Olimpiadi. Dobbiamo prendere esempio dai ragazzi di ieri e conquistare più medaglie possibili. E’ stata un’emozione vedere Nadia Battocletti vincere l’oro e sono orgoglioso del fatto che possiamo portare il Trentino sul tetto d’Europa”. Così Yeman Crippa, maratoneta azzurro, impegnato nella mezza maratona agli europei di Roma. Sulla possibilità di correre i 10.000 metri, Crippa aggiunge che “l’idea esiste, domani capirò se sarò in grado di competere”. Tra le possibili protagoniste, poi, c’è anche Sara Fantini, lanciatrice del martello, che ammette di “sentire la responsabilità, secondo me il settore del lancio femminile soffre degli stereotipi che abbiamo nella nostra società. Ho ben presente quale è il meglio delle mie possibilità, so cosa vincere. Siamo una squadra forte e sono convinta che sorprenderemo tante persone”, conclude.

