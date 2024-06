Europei atletica: Furlani ‘Oggi gara più bella della mia vita’

agenzia

'Ma posso ancora fare meglio'. Per l'Italia è la 6/a medaglia

ROMA, 08 GIU – “E’ stata la gara più bella della mia vita, ma con dei piccoli errori tecnici dati dalla foga della competizione. Si può fare molto meglio, con il tempo e lavorando bene questi aspetti arriveranno. Oggi è stato un grande test, bisogna continuare su questo strada”. Lo ha detto, ai microfoni Rai, Mattia Furlani, argento nel salto in lungo agli europei di atletica leggera in corso a Roma. “Sono fiero di tutto coloro che mi hanno seguito – ha aggiunto Furlani -. Come ho detto a Glasgow, è solo l’inizio di una lunga serie, c’è una crescita mentale, biologica e tecnica ancora da fare”. Infine sui successi dell’Italia fin qui a questi europei: “Impressionante.Lo abbiamo dimostrato in campo, tutti sono concentrati e precisi su quello che c’era da fare. Bisogna solo lavorare con tranquillità”.

