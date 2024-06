Europei atletica: i media spagnoli “consolano” la Garcia-Caro

agenzia

Ieri beffata sul traguardo nella 20km. "Pensavo di essere sola"

ROMA, 08 GIU – La Spagna celebra e consola Laura García-Caro, divenuta celebre, suo malgrado, per aver perso la medaglia di bronzo agli Europei di Atletica nella 20 km femminile a Roma sulla linea del traguardo. La spagnola non aveva visto sopraggiungere l’ucraina Lyudmilla Olyanovska che l’ha beffata a pochi centimetri dalla linea d’arrivo. La stampa di casa ha però celebrato la 29enne di Huelva come se avesse vinto, ricordando anche che era reduce da una lunga degenza per il Covid. “Nell’ultimo giro ho cercato di sprintare con quello che mi rimaneva perché volevo arrivare con il massimo vantaggio possibile agli ultimi metri – ha detto la Garcia-Caro ai giornalisti spagnoli – Sì, è vero che a meno di 300 e 200 metri stavo guardando indietro perché sapevo che le mie avversarie erano abbastanza vicine ma ai 100 ho guardato di nuovo e ho visto che avevo ancora 40 o 50 metri di vantaggio e ho pensato pensavo che non mi riprendeva. E beh, non l’ho vista arrivare e pensavo di aver già vinto”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA