Europei atletica: Simonelli ‘cresco insieme al movimento’

L'azzurro 'il tempo di 13.05 non me lo aspettavo proprio'

ROMA, 08 GIU – “Cresco perché è cresciuta tanto l’atletica italiana. Ho visto i risultati di Tokyo e ho detto ‘ci voglio arrivare anche io’. Mi sto allenando con più determinazione. Stiamo facendo tutti dei miracoli. In casa poi è ancora più magico”. Lo ha detto Lorenzo Simonelli, oro nei 110 ostacoli agli Europei di Roma, alla Rai. “Sono entusiasta – ha proseguito – sono qui che avevo tanta voglia di fare e in batteria mi sentivo bene. Voglio rivedere la finale, ma penso di aver fatto una gara bellissima, 13.05 non me lo aspettavo proprio”.

